Eski porno yıldızı Mia Khalifa’dan Macron’a atılan tokada yorum: Bush’a ayakkabı fırlatılmasının yeni versiyonu

Lübnan asıllı eski porno yıldızı Mia Khalifa, 'sömürgeci' olarak nitelediği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a atılan tokadı, ABD'nin eski başkanlarından Bush'a ayakkabı fırlatılmasına benzetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün güneydoğudaki Drome bölgesini gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, slogan atan bir kişi tarafından tokatlandı.

İki gündür gündemden düşmeyen olaya ilişkin bir yorum da Lübnan asıllı eski porno yıldızı Mia Khalifa’dan geldi.

Instagram üzerinden kendisinin ve olayın olduğu bir videoyu paylaşan Khalifa’nın, Macron’a tokat atıldığında kahkaha attığı görülüyor.

Khalifa, olayı, Irak işgalinden sonra Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen eski ABD Başkanı George Bush'a gazeteci Muntazar el-Zeydi tarafından atılan ayakkabıya benzeterek, "Emmanuel Macron'a atılan tokat, George Bush'a fırlatılan ayakkabının yeni versiyonu. Anladınız siz onu" dedi.

Salı günü hikaye bölümünde paylaştığı videoda, Khalifa ayrıca, "Sömürgeciye atılan tokat dünya çapında duyuldu" ifadelerini de kullandı.

Khalifa, Twitter hesabından da iki olayın 'aynı enerji'ye sahip olduğunu yazdı.

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