Atina Akropolisi'ne beton yol döşenmesi Yunanistan'da tepkiyle karşılandı

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın, Atina'nın simgelerinden biri olan Akropolis'e beton yol döşemesi halkın tepkisine neden oldu. Arkeologlar, başka bir malzeme kullanılabileceğini öne sürerken, Kültür Bakanlığı ise yürütülen çalışmayla Akropolis'in ulaşıma daha elverişli olacağını savunuyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, başkent Atina'daki tarihi Akropolis'e beton yol döşeniyor.

Çalışmalara halkın tepkisi devam ederken arkeologlar, turizm devlerinin baskısıyla kültürel mirasa ihanet edildiğini öne sürüyor.

​Tapınaklar arasındaki yeni yürüyüş yollarında çimento kullanılması projenin estetik değerleri hakkında bir tartışma başlatırken, bazı eleştirmenler ahşap, cam veya taş gibi başka malzemeler kullanılmasını önerdi.

Ülkede 3 bin 500 kişinin imzasının yer aldığı bir mektupta, beton yolun kaldırılması ve diğer çalışmaların hayata geçirilmemesi talep edildi.

Yunan Arkeologlar Birliği Başkanı Despoina Koutsoumba da, "Sanki Parthenon modern bir sokak seviyesine indirilmiş ve beton kaldırımla donatılmış gibi. Özellikle kruvaziyer turizmi sektöründen, buradaki ziyaretçi kapasitesinin artırılması için çok büyük bir baskı vardı" açıklamasında bulundu.

Muahlefet lideri Aleksis Çipras ise Kiryakos Miçotakis hükümetine "Kültürel miraslarımızı sömürmekten vazgeçin" çağrısında bulundu. Çipras, yapılan değişikliklerin bir dünya mirasının görüntüsünü değiştirdiğinin altını çizdi.

A concrete pathway to facilitate wheelchair access to the Acropolis of Athens has fueled a row between authorities aiming to broaden access to the ancient monument and critics who say it ruins the classical aesthetics of the site https://t.co/icvnQlXxNB pic.twitter.com/mNyGPZLxW7 — Reuters (@Reuters) June 10, 2021

​'Akropolis'in imajı ülkenin imajıdır'

Kültür Bakanlığı ise Kovid-19 pandemisi nedeniyle aylarca halka kapalı kalan ülkenin dört bir yanındaki arkeolojik alanlarında, 2 bin 500 yıllık anıtları aydınlatan aydınlatma sistemini değiştirip yeni asansörler kurdu ve özel olarak tasarlanmış yollar oluşturdu.

Bakanlık, Akropolis'in engelliler ve yaşlılar için daha erişilebilir hale getirildiğini savunuyor.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni, "Akropolis'in imajı ülkenin imajıdır" diyerek, "Batı medeniyetinin simgesi olan bir anıt herkes tarafından erişilebilir hale geliyor. İlk defa tekerlekli sandalyeli insanları Akropolis ziyaretinde gördüm ve çok mutlulardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, engelli kişilerin erişimini kolaylaştırmak için 2 golf arabası da Akropolis yolunda bulunacak.

'Önemli olan fayda ve zararın ölçülmesi'

Salı günü yapılan açıklamada, devam eden çalışmalar kapsamında Yunanca ve İngilizce olarak yeni görme engelli alfabeli yazılar, anıtların ölçekli modeller ve yeni korkulukların alana yerleştirileceği belirtildi.

Restorasyonla uğraşan ünlü restorasyon mimarı Manolis Korres, "Estetik olarak bir anıta yapılacak herhangi bir müdahale sorunlara neden oluyor. Önemli olan fayda ve zararın tartılması" dedi.

Yeni yolun eski mimarların tasarladığı gibi oluşturulduğunu söyleyen Korres, "Aslına bağlı kalarak restorasyon çalışması yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

Korres, diğer malzemelerin kullanımının çok daha maliyetli olacağını ve yapımının uzun süreceğini belirterek, sitenin bu durumda 5 yıla kadar ziyaretçilere kapalı olması gerektiğini söyledi. Mimar, betonun antik kayayı koruyan bir zar üzerine katmanlandığını sözlerine ekledi.