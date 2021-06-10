DSÖ Avrupa: Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da Kovid-19 aşılamalarının seviyesinin yetersiz olduğunu ve koronavirüsün Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonunun Avrupa’da ilerlediği konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da Kovid-19’a karşı aşılamaların seviyesinin 'bölgeyi yeni bir yükselmeden korumak için' yetersiz olduğu konusunda uyardı.

Delta isn’t just sparking concerns in the UK:



👉🏾It’s well-positioned to strike other countries in Europe, said the WHO’s Hans Kluge because many over 60 still have not yet been vaccinated, @ABC reports.#COVID19

4/https://t.co/QQW0UGS44j — Dr. Monica Malta PhD (she/her) (@DrMonicaMalta) June 10, 2021

​DSÖ verilerine göre, bugüne kadar Avrupa nüfusunun yüzde 30'u bir doz aşı uygulanırken, nüfusun yüzde 17'si ise tamamen aşılandı. Kluge, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla oranların önemli olduğunu, ancak toplum bağışıklığı sağlamak için yetersiz olduğunu ekledi.

'Toplumsal bağışıklık için yolumuz uzun'

Ülkeleri hijyen ve mesafe önlemlerini sürdürmeye ve yabancı ülkelere seyahati kısıtlamaya çağıran Kluge, "Toplum bağışıklığı için yetişkin nüfusun en az yüzde 80'inin aşılamak için yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.

Vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanmasına rağmen Kluge, "Tehlikeden kurtulmaktan çok uzağız" ifadelerini kullanarak, Hindistan'da tespit edilen Delta mutasyonunun Avrupa'da ilerlediği konusunda uyardı.