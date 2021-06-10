Letonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen vekilin dokunulmazlığı düşürüldü

Letonya Başsavcılığı'nın Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen Adamsons'un yakalanması, sorgulanması ve tutuklanması için yaptığı talebi görüşen parlamento, Letonyalı vekilin dokunulmazlığını kaldırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada 69 vekil Adamsons'un dokunulmazlığının düşürülmesini öngören önergeyi kabul ederken 5 vekil 'hayır' oyu verdi, 4 vekil ise 'çekimser' kaldı.

'Neyle suçlandığıma dair en ufak bir fikrim yok'

Oylamadan önce vekillere hitap ederek hakkındaki suçlamanın içeriğini bilmediğini belirten Adamsons, "Omuzlarımda hiçbir günah yok. Parlamentonun kararı ne olursa olsun, bilmediğim bir şeyi yorumlayamam. Neyle suçlandığıma dair en ufak bir fikrim yok" dedi.

Parlamentonun Letonya Başsavcılığı'nın talebini karşılayacağından emin olduğunu kaydeden Adamsons, "Bu sirkin nasıl sona ereceğini görelim" diye ekledi.

Adamsons'un son 4 yıldır Letonya ordusunun bütçeleri, satın almaları ve Rusya'nın doğu sınırı hakkında bilgi aktardığı öne sürülüyor.

Adamsons, 1994-1995 yıllarında başbakan olarak görev yapmıştı.