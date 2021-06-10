Macron: NATO'nun Rusya ile ilişkileri netleştirmesi gerekiyor

Brüksel'de önümüzdeki pazartesi yapılması planlanan NATO zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, ittifakın stratejisini ve Rusya'ya yönelik politikasını netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız lider, “İttifakın nereye doğru ilerlediğini stratejik olarak netleştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce de Rusya ile nasıl bir ilişkimizin olmasını istiyoruz?” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in Cenevre’de yapılması planlanan görüşmenin hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Macron, kendisinin de her zaman Moskova ile diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

NATO’nun Rusya’daki ilişkilerde olan gerilimi düşürmesi gerektiğine dikkat çeken Macron, bununla birlikte Moskova ile ilişkilerin çerçevesinin müsamahasız ve katı olması gerektiğinin altını çizdi.

NATO Liderler Zirvesi önümüzdeki pazartesi günü Brüksel’de yapılacak. Bu kritik toplantının ardından ise çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden Cenevre’de bir araya gelecek.