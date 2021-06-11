Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO'ya 'Rus saldırganlığını önleme' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Zelenskiy, "Jens Stoltenberg'i, Rusya'dan kaynaklanan önemli tehditler hakkında bilgilendirdim. NATO Zirvesi'nde, Rusya saldırganlığını önlemeye yönelik etkili adımların değerlendirileceğini umuyorum. İttifakın açık kapılan politikasının ve 2008 Ukrayna'nın NATO Üyelik Planı'nın geçerliliğinin teyit edilmesinin Ukrayna için önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Informed @jensstoltenberg about significant threats from Russia. Hopeful that the @NATO summit will consider efficient steps to deter 🇷🇺 aggression. Stressed the importance for #Ukraine of reaffirming the NATO's open door policy & the validity of the 2008 decision on #MAP for 🇺🇦. pic.twitter.com/EDJgaMllXh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2021

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi ise, Zelenskiy-Stoltenberg görüşmesinde ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki mevcut durumun ele alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefon görüşmesi sırasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i, Donbass’taki güvenlikle ilgili durum ve Rus ordusunun Ukrayna çevresinde yığınak yapması nedeniyle devam eden mevcut askeri tehdit konusunda bilgilendirdi. Vladimir Zelenskiy ayrıca Jens Stoltenberg’e, güvenlik ve savunma alanlarında yapılan reformları bildirdi ve bu reformlara verilen destek için NATO’ya teşekkür etti" denildi.