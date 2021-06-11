Kuzey Akım-2'nin birinci kolunun inşası tamamlandı

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının operatör şirketi Alman Nord Stream 2 AG, hattın birinci kolunun tüm parçalarının birleştirildiğini ve inşasının teknik olarak tamamlandığını duyurdu.

Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamada "Kuzey Akım-2'nin birinci kolunun deniz kısmı teknik olarak tamamlandı. 4 Temmuz'da boru döşeme işlemi tamamlanırken bugün de Rusya ve Almanya yönlerinden döşenen deniz bölümleri birbirine bağlandı" denildi.

Şirket, yarından itibaren birinci kola gaz doldurma çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

İkinci kolun deniz kısmındaki döşeme çalışmalarının sürdüğünü de belirten Nord Stream 2 AG, tüm çalışmaların gerekli izinlere uygun olarak yapıldığının altını çizdi.

ABD, yaptırımları geri çekmişti

20 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in projeye yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.