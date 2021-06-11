Polonya'da bir gazeteci, 'Rusya'ya casusluk yaptığı' suçlamasıyla gözaltına alındı

Polonya Başsavcılığı, 'Rusya için casusluk yapmakla' suçlanan Polonya vatandaşı bir gazetecinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonyalı gazetecinin 31 Mayıs Pazartesi günü gözaltına alındığı ifade edilirken operasyon, Mazovian Bölgelerarası Organize Suç ve Yolsuzluk Dairesi savcısının talimatıyla İç Güvenlik Teşkilatı tarafından gerçekleştirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, gözaltına alınan kişinin Janusz N. olduğu belirtilirken PAP haber ajansı, zanlının, ülkenin Rusça yayın yapan haftalık gazetesi Wprost'un eski çalışanı olduğunu bildirdi.

Gözaltında olan gazetecinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Başsavcılık, "Yanusz N., Rusya lehine faaliyet gösteriyordu. Zanlı, bu faaliyetini, daha önce iş arkadaşı casusluk şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra etkinleştirdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Yanusz N., Rus istihbaratının çıkarları doğrultusunda hareket eden kişilerin talimatıyla, Avrupa Parlamentosu'nda çalışanlar da dahil olmak üzere Polonyalı ve yabancı politikacılarla temas kurmaya çalıştı. Zanlı, Polonya’nın AB ve uluslararası arenadaki konumunu zayıflatmak amacıyla Polonya, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde faaliyet yürüttü" denildi.

Gazetecinin evinde yapılan arama sırasında en az 300 bin zloti (yaklaşık 80 bin dolar) ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polonya yönetimi, mayıs ortasında, Marcin K. adlı bir şahsın gözaltına alındığını bildirmişti. Marcin K. da Rusya için casusluk yapmakla suçlanıyor.