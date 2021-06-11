Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan Tihanovskaya'ya Belarus Muhalefeti Ofisi'ni Prag'da açma teklifi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Çek medyasına yaptığı açıklamada, Prag'ı ziyaret eden Belaruslu muhalif Svetlana Tihanovskaya ile salı günü gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgi verdi.

Zeman, "Bu bir dostluk görüşmesiydi ve bu arada ben ona Belarus Muhalefeti Ofisi'nin Prag'da açılmasını teklif ettim" ifadelerini kullandı.

Tihanovskaya, Çekya'nın başkenti Prag'a 4 günlük bir ziyarette bulunmuştu. Pazartesi günü Çekya Senatosu tarafından ağırlanan Belaruslu muhalif politikacı, salı günü Devlet Başkanı Zeman ve Başbakan Andrej Babis, çarşamba günü de Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ile görüşmüştü.

Çekya polisi, Tihanovskaya'ya ülkeyi ziyareti sırasında koruma sağlamıştı.