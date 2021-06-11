İsviçre, Putin-Biden zirvesi nedeniyle hava sahasının bir kısmını kapatacak

İsviçre hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacak zirve nedeniyle ülke hava sahasının bir kısmını kapatma kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Putin ile Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi nedeniyle uygulanacak hava sahası kısıtlaması, 15-17 Haziran tarihlerinde Cenevre semalarını kapsayacak.

Kısıtlamanın 15 Haziran saat 08:00 ile 17 Haziran saat 08:00 arasında geçerli olacağını belirten hükümet, bu süre zarfında İsviçre Hava Kuvvetleri'nin hava trafiği güvenliğini sağlayacağını ve denetimlerini sıkılaştıracağını ifade etti.

Cenevre Uluslararası Havaalanı çıkışlı ve varışlı ticari uçuşlar ise, kısıtlamadan etkilenmeyecek.

Bu arada Cenevre'ye 1000 askerden oluşan takviye güç gönderileceği ve bu askerlerin başkentte yabancı ülke temsilcilerinin güvenliğinden sorumlu olacağı kaydedildi.

Putin ile Biden, Cenevre gölüne bakan, Parc de La Grange adlı 18. yüzyıldan kalma bir köşkte buluşacak. Köşkün çevresinin dikenli tellerle çevrildiği açıklandı.