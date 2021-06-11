'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum

Almanya Büyükelçiliği'nin resmi hesabından, Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un Türkiye vatandaşlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar paylaşıldı.

​Türkiye vatandaşlarının merak ettikleri arasında "Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?" sorusuna da yer verildi.

Büyükelçisi Jürgen Schulz, söz konusu soruya, "Bence 'kıskançlık' doğru kelime değil. Almanya'nın Türkiye'yi kıskandığını zannetmiyorum. Almanya da zaten Türkiye gibi büyük bir ülke. Güçlü, başarılı ve çeşitlilik dolu bir ülke. Fakat Almanya'da birçok insanın Türkiye'ye çok değer verdiği doğrudur. Normal dönemlerde, yani pandemiden önce, örneğin 2019 yılında 5 milyon Alman'ın Türkiye'yi ziyarete gelmesi bunun göstergesi" yanıtını verdi.