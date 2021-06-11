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    G7 Zirvesi / İngiltere

    İngiltere’nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı

    © AP Photo / Phil Noble
    Avrupa
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    Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği G7 Zirvesi, Galler'e bağlı Cornwall'da bugün başladı. Zirveye bu yıl, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da davet edildi.

    Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştiriliyor.

    Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında düzenleniyor.

    ​1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

    Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

     

    Kargo kostümü giyen bir grup, zirvenin gerçekleştirildiği esnada Cornwall sahilinde toplanarak G7 ülkelerini protesto etti.
    © REUTERS
    Kargo kostümü giyen bir grup, zirvenin gerçekleştirildiği esnada Cornwall sahilinde toplanarak G7 ülkelerini protesto etti.

     

    Zirveye bu yıl ayrıca, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuk ülke liderleri olarak davet edildi.

    © REUTERS / Dylan Martinez
    G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı
    Hindistan Başbakanı Modi'nin, ülkesinde son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle zirveye 12 Haziran Cumartesi günü video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

    ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bu yıl ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.

    Biden, 13 Haziran Pazar günü, eşiyle birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek.

    Ziyaret, ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da göreve gelmesinden bu yana ilk denizaşırı resmi seyahati olması açısından önem taşıyor. Biden, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

    Zirvede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için G7 liderlerine iş birliği çağrısında bulunması bekleniyor.

    İngiliz hükümetinden daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın, "G7 liderlerine salgının ortadan kaldırılması için tüm dünyadaki insanların gelecek yılın sonuna kadar aşılanması gerektiğini" hatırlatacağı kaydedilmişti.

    Gündem salgın ve iklim değişikliği ile mücadele

    Zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak.

    Liderlerin yapacağı görüşmelerin ardından zirvenin son gününde özellikle iklim değişikliği ve karbon emisyonunun azaltılması yönündeki hedefleri ve mesajları içeren bir sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.

    Pfizer-BionTech aşısı
    © REUTERS / Cagla Gurdogan
    UNICEF, iyi niyet elçilerinden G7 Zirvesi öncesi Kovid-19 aşısı bağışı çağrısı
    İngiltere, kıyı şeridi, yamaçları ve kendine doğal dokusu ile tanınan Cornwall’da düzenlenen zirvede daha çevreci çözümler için küresel işbirliği mesajı vermeyi planlıyor.

    Son dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusuna küresel çapta liderlik yapmak isteyen İngiltere, zirveyi, ülkenin ilk jeotermal tesisinin de yer aldığı Cornwall'da düzenleyerek dünyaya daha çevreci çözümler için iş birliği mesajı vermeyi amaçlıyor.

    Zirvede, iklim değişikliği ile mücadelenin önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Daha önce İngiltere'nin karbon emisyonunun 2035 yılına kadar yüzde 78 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini duyuran İngiltere Başbakanı Johnson'ın, zirve sırasında, diğer liderlere benzeri adımları hızlandırmaları çağrısında bulunması bekleniyor.

    Zirvenin gündeminde ayrıca, serbest ve adil ticaretin desteklenmesi, siber güvenliğin artırılması gibi başlıkların da yer alması bekleniyor.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Almanya, ABD, Haziran, 2021, Toplantı, İngiltere, G7
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