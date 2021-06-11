Avrupalı liberallerin yeni başkanı Türk asıllı İlhan Küçük oldu

ALDE Partisi, 41. Olağan Kongresi Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. ALDE üyesi partilerin temsilcileri, en üst karar alma organında toplanarak Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) AP üyelerinden Türk asıllı İlhan Küçük’ü ALDE'nin iki başkanından biri olarak seçti.

İlhan Küçük, eş başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ALDE Partisi'nin yeni başkanlarından birinin Doğu Avrupa ülkesinden olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Küçük, şunları kaydetti: "Liberaller Avrupa’daki coğrafyasını genişletiyor ve bu anlamda başkanlık görevine seçilmiş olmam hem son 30 yılda liberal değerlerin garantörü olarak yerini pekiştiren Hak ve Özgürlükler Hareketi için hem de Bulgaristan ve bütün bölgemiz için bir takdirdir. Yeni üye ülkelerin ve Batı Balkanlardaki ülkelerin vatandaşlarına, seslerine kulak verildiği ve sadece gözlemci olmayarak Avrupa süreçlerine içeriden katılabilecekleri yönünde güçlü bir mesaj gönderiyoruz."

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) 1976 yılında kuruldu. ALDE, 1993 yılında büyüyerek liberal değerleri savunan bir Avrupa siyasi partisi haline geldi. Avrupa ülkelerinden 70’in üzerinde siyasi partinin üye olduğu ALDE'nin binlerce bireysel üyesi bulunuyor. ALDE, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarda temsil edilen Avrupa’nın en büyük siyasi oluşumlarından biri konumunda bulunuyor.​​​​​​​