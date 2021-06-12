Danimarka’dan Rusya’ya ‘hava sahası ihlali’ suçlaması

Danimarka Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının bir gün içinde iki kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Ritzau’nun haberinde, “Rus savaş uçakları, Bornholm yakınlarında Danimarka hava sahasını ihlal etti ve ülkenin Hava Kuvvetleri, sorunu çözmek için uçaklarını havalandırmak zorunda kaldı” dendi.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, olayı araştırdıklarını belirterek, “Rus uçaklarının aynı gün içinde iki kez Danimarka hava sahasını ihlal ettiği saptandı. Bu tür şeyler nadir oluyor, bu yüzden bu durum çok ciddi görünüyor” diye açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus uçaklarının Danimarka hava sahasını günde iki kez ihlal etmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu tür eylemler kasıtlı görünüyor. Olayla ilgili Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırma girişiminde bulundum” diye yazdı.