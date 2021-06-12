G7 Zirvesi'nde 'küresel aşı eşitsizliği' protestosu

Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği G7 Zirvesi'nde 'küresel aşı eşitsizliği' protesto edildi.

Zengin ülkelerin sahip olduğu yüksek aşılama oranları sayesinde pandemi engeli ortadan kalkınca, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderleri dün İngiltere'de bir araya geldi.

G7 zirvesinde bu yıl, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi başlıkların ele alınması beklenirken, kar amacı gütmeyen uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dikkat çeken bir protesto düzenledi.

Aktivistler, G7 liderlerinin karikatürize edilen maskelerini takarak küresel aşı eşitsizliğine dikkat çekti.

Oxfam geçen yıl yayınladığı raporda, potansiyel corona virüs aşı adaylarının yarısından fazlasının zengin ülkeler tarafından satın alındığı açıkladı. Raporda, AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer/BioNtech ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmişti.

