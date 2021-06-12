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    Ukrayna- EURO 2020 forması

    Ukrayna: EURO 2020 formamız konusunda UEFA ile uzlaşıya vardık

    © REUTERS / FACEBOOK@ ANDRII PAVELKO
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202106121044716951-ukrayna-euro-2020-formamiz-konusunda-uefa-ile-uzlasiya-vardik/

    Ukrayna Futbol Federasyonu yetkilileri, üstünde aşırı milliyetçi sloganların yer aldığı EURO 2020 formaları konusunda UEFA ile uzlaşıya vardıklarını söyledi. Ancak UEFA, gerçekte, sloganın formadan çıkarılmasına ilişkin aldıkları kararın ardından bir şeyin değişmediğini belirtti.

    Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, “UEFA ile zafer niteliğinde bir uzlaşıya vardık” açıklamasını yaptı ve görüşmelerin ‘hayli zorlayıcı’ geçtiğini ekledi.

    Ukrayna: Sloganı tamamen çıkarmayacağız, unsur ekleyeceğiz

    Pavelko, UEFA’nın formadan çıkarılmasını istediği ’kahramanlarımıza şan olsun’ sloganını tamamen çıkarmak yerine, sloganın yer aldığı iç yüzeye yeni bir unsur ekleyeceklerini belirtti. ‘Kahramanlarımıza şan olsun’ sloganının, bu eklemenin ardından da hâlâ formanın bir parçası olacağını kaydetti.

    UEFA: Üstünü kapatacaklar, gerçekte bir şey değişmedi

    UEFA sözcüsüyse AFP’ye demecinde, Ukrayna’nın, formanın iç yüzeyinde ‘kahramanlarımıza şan olsun’ sloganının üstünü küçük bir Ukrayna haritası ile kapatmayı kabul ettiğini söyledi.

    UEFA sözcüsü, “Üstünü kapatacaklar, bunun yapılıp yapılmadığı her maç öncesinde heyet (UEFA heyeti) tarafından kontrol edilecek” dedi.

    Sözcü, bu uzlaşının aslen UEFA’nın perşembe günü aldığı karardan hiçbir farkı olmadığını belirtti. UEFA perşembe günü Ukrayna milli takımının EURO 2020 formasında yer alan ‘şan olsun kahramanlarımıza’ sloganının çıkarılmasını istemişti. Söz konusu sloganın ‘açık biçimde siyasi’ olduğu, karar gerekçesinde yer almıştı.

     

     

     

    https://twitter.com/AFP/status/1402944834231541763

     

     

     

    Her iki slogan da neo-nazi grupların eylemlerinde kullanılıyor

     

    UEFA en başta Ukrayna’nın formasına onay vermişti, ancak Rusya’nın şikayeti ardından aşırı milliyetçilerin kullandığı söz konusu sloganın formadan çıkarılması kararını verdi.

     

     

     

    Bunun yanında, UEFA’nın perşembe günkü kararına göre, Ukrayna’da bir süredir resmi selamlaşma ifadesi olarak kullanılsa da geçmişi Nazi işbirlikçilerine dayanan ‘şan olsun Ukrayna’ya’ sloganı formada kalmaya devam edecek.

     

     

     

    ‘Kahramanlarımıza şan olsun’ sloganı gibi ‘şan olsun Ukrayna’ya’ sloganı da Ukrayna’da aşırı milliyetçi ve neo-nazi gruplar tarafından çeşitli yürüyüşlerde ve Rusya karşıtı eylemlerde de kullanılıyor.

     

     

     

    Diğer taraftan, 2014’ten beri Rusya topraklarının parçası olan Kırım’ı da içeren Ukrayna haritası da formadaki varlığını sürdürecek.

     

     

     

    Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi eylemlerin yarımadaya sıçramasını takiben, 2014’te düzenlenen bir referandum sonucu ülkeden ayrılıp Rusya’ya bağlandı.

    Etiketler:
    Futbol, Euro, UEFA, Ukrayna
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