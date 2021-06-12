Merkel, Kuzey Akım-2 projesine ilişkin ABD ile görüşmelerin iyi yolda olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin ABD ile yapılan görüşmelerin "iyi yolda olduğunu" söyledi.

Merkel, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ifade etti. Biden ile Kuzey Akım 2 projesi üzerine kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Merkel, "Bu konudaki görüşmeler iyi yolda." dedi.

Alman Şansölye, Ukrayna’nın Rusya’dan Avrupa’ya transit edilen gaza katkı sağlamasının elzem olduğu konusunda ABD Başkanı Biden ile hemfikir olduğu bilgisini paylaştı.

Merkel, Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Cenevre'de yapacağı görüşmeyi de ele aldıklarını dile getirdi.

İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasına uy' çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnsson ile AB ve İngiltere arasında soruna yol açan Brexit Anlaşması'nın parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili sorunu ele aldıklarını söyledi. Johnson’a Brexit Anlaşması'na uyma çağrısında bulunduğunu aktaran Merkel, AB'nin Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır kontrolleri getirilmeden iç pazarın kontrol edilmesiyle ilgilendiğini söylediğini anlattı. Merkel, bu konuda ayrıca AB’nin Kuzey İrlanda halkına nasıl yardımcı olunabileceğine ilişkin pratik kuralları inceleyeceğini vurguladı.

Alman Şansölye, zirvede önemli konulardan biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin G7 ülkelerince 2022’ye kadar 2,3 milyar aşı dozu sağlanmasını istediğini kaydederek "G7 grubunun küresel bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.