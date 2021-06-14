Fransa'da Genelkurmay Başkanı görevinden ayrılıyor

Fransa'da 21 Nisan'da aşırı sağcı bir dergide yayımlanan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza attıklarını açıklayan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrılırken, Genelkurmay Başkanı François Lecointre, görevinden ayrılıyor.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Lecointre’ın birkaç ay önce görevi 14 Temmuz’da bırakmak istediğine dair istifasını sunduğu belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını kabul ettiği Genelkurmay Başkanı François Lecointre'a görevindeki 4 yıl boyunca sürdürdüğü sonsuz çaba için teşekkür ettiği aktarıldı.

Lecointre’ın yerini Kara Kuvvetleri Komutanı General Thierry Burkhard alacak.

'Siyasetçiyle ilişkilendirilmek istemediğini' söyledi

Temmuz 2017’de görevde olan General Lecointre da çıktığı televizyon programında kendi isteğiyle istifa ettiğini, göreve geldiğinden bu yana 4 yıl görev süresinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Macron’un cumhurbaşkanı olmasından 3 ay sonra göreve gelen Lecointre, bir siyasetçiyle ilişkilendirilmek istemediğini söyledi.

General Lecointre’ın selefi Pierre de Villiers, Temmuz 2017’de bütçe kısıtlamaları ve reformları gerekçe göstererek istifa etmişti.

6 emekli general 'hesap vermeye' çağrıldı

Fransa'da 21 Nisan’da aşırı sağcı bir dergide yayımlanan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza attıklarını açıklayan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrıldı.

Le Monde’un haberine göre, e-muhtırayı imzalayan 2S statüsündeki 20 generalden bunu açıkça duyuran 6'sına Savunma Bakanı Florence Parly imzalı, birkaç ay içinde toplanacak askeri yüksek konseye hesap vermeleri için celp gönderildi. Celplerde, e-muhtıra metninin "suçlayıcı, aşırı ve ihtilaflı tonunun ordunun imajını etkilediği belirtildi.