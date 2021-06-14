Kayıt
14:11 14 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    14 Haziran 2021'de Brüksel'deki NATO zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macron görüşmesi

    Macron: Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim

    © AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 527
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044728817_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_2d47806cdc0c098f5fc8d61b529745fc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202106141044728192-macron-erdogana-nato-muttefiklerinin-ortak-stratejileri-netlestirmesi-gerektigini-tekrar-belirttim/

    NATO liderler zirvesinde Fransa ile Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin ardından ilk açıklamalar geldi.

    Aralarındaki gerilimler ayyuka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO zirvesinde gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmenin ardından Élysée Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

    'Verimli ve sağlam' diye nitelenen görüşmenin beklenenden daha uzun sürdüğüne dikkat çeken açıklamada, iki liderin Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını söyledikleri aktarıldı.

    Açıklamaya göre Macron, Erdoğan'a, NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi, müttefikler arasında NATO içindeki değerler, ilkeler ve kurallar konusunda stratejik bir netleşme ve İslam'la ilgili tartışma hakkında netleşme gereğini teyit etti.

    Erdoğan ile görüşmenin İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koymayla sonuçlandığını aktaran Macron, "Fransız laikliği ve Cumhuriyetin değerleri istismar edilmemelidir" vurgusunu yaptı.

    NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 52 dakika sürdü.

    Fransa'daki İslam tartışması Muhammed peygamber karikatürlerinin yeniden yayımlanmasının, bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine varan cihatçı saldırı dalgasıyla karşılaşması üzerine alevlenmiş durumda. Macron yönetimi, 'İslamcı ayrılıkçılığa' karşı hazırladığı cumhuriyetçi değerler beyannamesi niteliğindeki İslami İlkeler Tüzüğü'nü imzalamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'e (CIMG) "Fransa'da yeriniz yok" restini çekmişti.

    Türkiye'nin 'yaklaşan Fransa seçimlerine müdahale edebileceğinden endişe duyduğuna' dair birkaç kez açıklama yapmış bulunan Macron, 'Türkiye'nin Fransa'daki Müslümanlara mali yardımlar dahil müdahalesini engelleme kararlılığını' dile getirmişti.

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan-Güney Kıbrıs cephesine destek veren Macron, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da da Erdoğan'la sık sık ihtilaf yaşadı.

    Erdoğan, 24 Ekim 2020'deki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol." 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet