Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Merkel'in NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Merkel'in NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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