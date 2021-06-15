Minsk’te mahkeme Rusya vatandaşı Sapega’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti

Kapalı kapılar ardında geçen duruşmanın ardından kararı açıklayan Hakim Natalya Dedkova, mahkemenin Sofiya Sapega’nın itirazının kabul edilmemesine hükmettiğini açıkladı.

Dedkova, “Mahkeme, itirazın reddine hükmetti” açıklamasında bulundu.

Sapega’nın avukatlarından Aleksandr Filanoviç, müvekkilinin duruşmaya katılmadığını açıkladı. Mahkemede Sapega’nın hazır bulunmamasının nedenlerini belirtmeyen Filanoviç, Sputnik’in sorusuna, “Hayır, onu getirmediler. Video bağlantısı da yok” yanıtını verdi.

‘Sapega Belarus'ta toplumsal düşmanlığı ve geçimsizliği kışkırtmakla suçlanıyor’

Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı Dmitriy Gora, Minsk'te gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sofiya Sapega'nın toplumsal düşmanlığı ve geçimsizliği kışkırtmakla suçlandığını söyledi.

Gora, Minsk’te düzenlenen basın toplantısında, “Sofiya Sapega, Ceza Yasasının 342. maddesinde (kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden grup eylemleri) öngörülen suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Ardından neredeyse hemen, ‘toplumsal düşmanlığa ve geçimsizliğe tahrik" maddesi kapsamında soruşturulan başka bir ceza davasına sanık olarak katıldı” diye konuştu.

Sapega aşırılık yanlısı Nexta kanalının yöneticisi ile birlikte gözaltına alınmıştı

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın yöneticisi Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Sapega, Ağustos-Eylül 2020'de Belarus ceza yasasının çeşitli maddelerinde öngörülen suçları işlediğinden şüpheleniliyor. Mahkeme, Sapega’nın gözaltı süresini iki ay uzattı.

Daha önce Belarus devlet televizyonu STV’de, Sapega’nın kolluk kuvvetleri mensuplarının kişisel bilgilerini yayınlayan ‘Belarus'un Kara Kitabı’ adlı Telegram kanalının editörü olduğunu itiraf ettiği bir video yayınlanmıştı. Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bu kanal ve bölge uzantıları aşırılık yanlısı kabul ediliyor.