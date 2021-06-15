Kanada'da Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren zanlı, terör suçundan da yargılanacak

Kanada’nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 4 kişiyi aracı ile çarparak öldüren ve 9 yaşındaki 1 çocuğu yaralayan Nathaniel Veltman isimli zanlı, 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs, kasten yaralamanın yanı sıra 2 terör suçundan da yargılanacak.

Kanada'da 4 kişiyi öldüren Veltman, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Yayın yasağı getirilen yargılamalarda yeniden hakim karşısına çıkan Veltman’a yöneltilen suçlamalara, Ceza Kanunu'nun 83. Maddesi uyarınca 2 terör suçunun da eklendiği bildirilerek, duruşmanın 21 Haziran’a ertelendiği aktarıldı.

Terror charges laid against Nathaniel Veltman, accused in London, Ont. vehicle attack https://t.co/qyRopsmj57 via @CTVLondon



Shortly after federal Crown attorney Sarah Shaikh spoke tothe court saying thaton June 9 prosecutors received consent togo ahead with terror proceedings — Cindy Lyoness has her #2nddose (@CindyLyoness) June 14, 2021

​Londra Polisi tarafından yapılan açıklamada, suçlamaların 'terör suçları oluşturduğunu' belirlemek için RCMP, Kanada Başsavcılığı ve Kamu Savcılık Servisi ile birlikte çalıştıkları aktarılarak, şu anda zanlıyla bağlantılı olarak halka yönelik bilinen veya şüphelenilen başka bir tehdit olmadığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran’da yerel saatle 20.40’da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk da yaralanmıştı.

10 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkan Veltman’ın yargılanmasına, 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlamaları ile başlanmıştı.