Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, "Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır" açıklamasında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin NATO'daki konumunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tek baş başa görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu anımsatan Rau, şunları söyledi: "Türkiye hem ABD hem de Polonya için kilit bir müttefiktir. Bunun kanıtlarından biri de Başkan Biden'ın Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için planlanan tek ikili görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme olmasıdır. ABD, Afganistan'dan çekilirken, bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır."

ABD'nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırım muafiyeti kararını basından duyduğunu söyleyen Rau, "Amerikalı müttefiklerimiz, bu kararın sonuçlarına dünyanın en çok maruz kalacak olan bölgesi ile müzakere için vakit bulamamışlardır" dedi.

Projenin; Ukrayna, Polonya ve diğer NATO ile Orta Avrupa ülkeleri için 'askeri tehdidi artıracağını' iddia eden Rau, Rusya'yı komşularına karşı 'saldırgan bir siyaset yürütmekle' suçladı.

Rau, Belarus'taki gelişmelere ilişkin de yorum yaparak, "Polonyalılar, Belarus demokrasisini, kendi hayatlarını ve sevdiklerini tehlikeye atan cesur Belarusluları desteklemek için birleşmeli, bu sayede Belarus halkı demokrasi hakkını kazanabilir" ifadelerini kullandı.