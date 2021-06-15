Çekya Başbakanı'ndan 'göç' uyarısı: Müslümanlar İsveç ve Hollanda'da çoğunluğu ele geçirecek

Çekya Başbakanı Andrej Babis'e göre Hollanda ve İsveç, önümüzdeki yıllarda nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler olacak. Babis'in İsveç için öngördüğü yıl 2065 iken Hollanda için ise 2044.

Çekya'nın günlük gazetesi Právo'da yayınlanan bir görüş yazısında göçle ilgili riskler üzerine özellikle iki ülkeye vurgu yapıldı.

Yazıda görüşleri yer alan kişilerden biri olan Çek Başbakan Andrej Babis, 2044 yılına kadar Hollanda nüfusunun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşacağını söyledi.

Babis'e göre İsveç de aynı yolu izleyecek ve 2065 yılına kadar Müslüman çoğunluklu bir nüfusa sahip olacak.

Jak určitě víte, @PiratskaStrana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou. A chci dodat tohle. Jsou to jejich zdrojované citace. Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví. @PiratIvanBartos @Mikiferjencik @olgarichterova pic.twitter.com/VFSV2NrsIj — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 12, 2021

Başbakan ​Babis, şu an itibarıyla Hollanda ve İsveç'te nüfusun sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8'inin Müslüman olduğunun altını çizdi.

'İnsanları korkutmak istiyor'

Prag'daki Charles Üniversitesi'nden sosyolog ve araştırmacı Daniel Prokop ise, İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'e verdiği demeçte Başbakan'ın iddialarına yönelik, "Tamamen yanlış. İnsanları korkutmak istiyor. Bir yıl önce de Belçika'nın 2040 yılına kadar Müslüman çoğunluğa sahip olacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.

"Başbakan, gelecekteki göç akışlarını Çek Cumhuriyeti için bir tehdit olarak göstererek iç politikada gündem değiştirmeye çalışıyor" diyen Prokop, “Göçle bağlantılı sorunları küçümsemek istemiyorum. Ama bu çok saçma, tahminleri aşırı derecede abartılı” diye devam etti.