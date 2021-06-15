Almanya’da son 23 yılın en yüksek doğum sayısı kaydedildi

Almanya'da bu sene Mart ayında doğum sayısının 65 bin 903'e ulaştığını ve bu rakamın 1998'den bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde düşen doğum oranlarının aksine Almanya, son 23 senenin en yüksek doğum oranlarına ulaşmış durumda. Şubat ayında doğum oranlarında yüzde 6'lık bir artış kaydeden Almanya'da Mart ayındaki artış oranı yüzde 10 oldu. Mart ayında gerçekleşe 65 bin 903 doğum ile birlikte 1998'den sonra ilk defa 65 bin sınırı aşılmış oldu.

Artış, Almanya'da koronavirüsün ilk dalgasının gelmesiyle birlikte ilk karantinanın yaşandığı Mayıs ayından 9 ay sonra geldi. Almanya’da daha önce yapılan açıklamada, 2020 yılında doğum oranlarının yüzde 0,6 düştüğü bildirilmiş, 2021’in ilk ayında ise sabit kaldığı açıklanmıştı.

İstatistik Ofisi, salgının sert bir şekilde vurduğu İspanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde doğum oranlarının sabit kaldığını söylerken, özellikle doğu Avrupa ülkelerinde de artışın yaşandığı açıklandı.

Salgınla birlikte birçok ülkenin doğum oranlarında azalma yaşanmıştı. Çin'deki oranlar geçen seneye göre yüzde 18 düşerek 1961'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ABD'de de 2020'ye göre yüzde 4 gerileyerek 1979'dan sonraki en düşük seviyeye gerilemişti.

Doğum uzmanları, artışı Almanya'nın 'aile dostu' politikaları, yüksek mülteci rakamları ve ülkenin karantina sırasında çalışamayanlara verdiği yardımlar gibi nedenlere bağladı.