AB Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya'yla ilişkilerin daha öngörülebilir olmasını istiyoruz

Rusya'yla mümkün olan alanlarda diyaloğun geliştirilmesinden yana olduklarını söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilişkilerin daha öngörülebilir olmasını istediklerini ifade etti.

AB-ABD Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Leyen, "Rusya AB'nin en büyük komşusu, bu önemli komşuya karşı ortak yaklaşıma sahibiz. Bildiğiniz üzere, Rusya'yla ilişkiler son yıllarda yaşanan olaylar sonucunda olumsuz bir sarmala girdi. İlişkilerin daha da öngörülebilir olacağı bir duruma gelmek istiyoruz" dedi.

Öngörülebilirliğin oluşması için gereken koşulları sıralayan Leyen, bunların uluslararası hukuka ve insanlarına uyulması, Moskova'nın 'Avrupalı demokrasileri yıkma' girişimlerine karşı koyulması olduğunu savundu.

Leyen, olası işbirliği alanları olarak da sağlık sektörünü ve bireyler arasındaki kişisel temasları işaret etti.

Michel: Doğu Ortaklığı, Batı Balkan ülkelerine yardım etmeliyiz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, Moskova'yla ilişkiler konusundaki ana mesajı paylaşarak "Birliğimiz, 27 ülke Rusya'yı istişare etti, Rusya'nın eylemlerini kınadı" dedi.

Michel, demokratik kurumları desteklemek, onları karşı koymalarını sağlamak için Doğu Ortaklığı, Batı Balkan ülkelerine yardım etmeleri gerektiğini savunarak "Demokrasilerimize baskı uygulayan totaliter rejimlerin eylemlerine ABD'yle birlikte tepki vermemiz çok önemli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-ABD Zirvesi için Brüksel'de bir araya gelmişti.