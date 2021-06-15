Macaristan'da eşcinselliğin çocuklar için 'teşvikini' yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

Macaristan parlamentosu, eşcinselliğin 18 yaş altı için teşvik edilmesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Macaristan'da parlamento, eşcinselliğin 18 yaş altı için 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasa tasarısını, 157 'evet' ve 1 'hayır' oyuyla kabul etti.

Muhalefet, değişiklikleri destekleyen milliyetçi Jobbik partisi milletvekilleri dışında oylamayı boykot etti.

Tasarı metninde, "Çocuk haklarının korunmasını sağlamak için cinselliği kendi amaçları doğrultusunda betimleyen ya da cinsiyet kimliğinden sapmayı, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinselliği teşvik eden pornografi ve içerikler, 18 yaşın altındaki kişilere sunulmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yasanın çiğnenmesi halinde verilecek ceza henüz net değil.

Söz konusu adımın, Başbakan Viktor Orban hükümetinin pedofiliyle mücadele ve çocukları korumayı amaçladığını belirttiği tedbirler arasında yer aldığı belirtildi.

Hungary will donate land for a controversial Chinese university campus in Budapest as Prime Minister Viktor Orban moves forward with a project that has triggered protests https://t.co/AdYExypWck — Bloomberg (@business) June 15, 2021

Macar RTL Klub kanalına göre, yasa kapsamında 'Friends', 'Bridget Jones', 'Harry Potter' ve 'Billy Eliot' gibi eşcinselliğin konu edildiği içerikler de yasaklanabilir.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Macaristan Raportörü Fransız Yeşiller partisi vekili Gwendoline Delbos-Corfield, yasayı 'Avrupa değerlerine hakaret' ve 'çocukların korumasını LGBTQ haklarına saldırmak için bir bahane olarak kullanma girişimi' olarak nitelendirdi.

Delbos-Corfield, ayrıca diğer AB ülkelerini bu ay içinde yapılması planlanan oturumlarda Macaristan'a 'meydan okumaya' çağırdı.

Bunun yanı sıra ülkede yasanın tepki çekmesinin ardından 5 binden fazla kişi başkent Budapeşte'de bir araya gelerek parlamentoya yürüyüş düzenledi.