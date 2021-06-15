İsveç Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya ile savaşa hazırlık yapma çağrısı

Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre, İsveç radyosuna konuşan Genelkurmay Başkanı Micael Byden, "Silahlı saldırı ihtimalini dışlayamayız" ifadelerini kullandı.

Moskova'yı, Avrupa'nın güvenlik yapılarını yıkmakla suçlayan İsveçli general, Kırım ve Donbass'a işaret ederek her iki örneğin Rusya'nın, kendi siyasi hedeflerine ulaşmak için askeri araçları kullanma konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiğini savundu.

Öncelikle Rusya'dan gelebilecek 'hibrit ve doğrusal olmayan' saldırılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Byden, askeri ve sivil kurumları ortak yanıta hazırlanma ve özellikle siber alanda saldırı yeteneklerini geliştirme çağrısında bulundu.

Byden, İsveç’in diğer ülkelere etki yapma ve siber operasyonları önleme imkanına sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.