Devlet radyo televizyon kurumunun porno ve tatminsizliğe deva seks rehberi yayımlaması, Norveç'i karıştırdı

Norveç devletinin radyo televizyon kuruluşu NRK, bazısı hemcins olan çeşitli yaş, boy ve kilodaki 7 çiftle 60 pozisyonun fotoğraflarını içeren seks rehberi yayımladı. Pornoya alternatif ve tatminsizliğe çare sunmayı amaçlayan rehberle ilgili ilk 5 günde 100 civarında şikayette bulunuldu. Ancak olumlu tepkiler de geldi.

NRK'nin gençlerin seks eğitimlerini pornodan almasına ve yetişkinlerin cinsel yaşamlarındaki tatminsizliğe çare olarak görüntülü seks rehberi yayımlaması, Norveç'te tartışma yarattı.

Bazısı hemcins olan çeşitli yaş, boy ve kilodaki 7 çiftle 60 pozisyonun fotoğraflarını içeren rehberin menüsünde, kullanıcı sırt ağrısı, diz ağrısı, akrobatik, arkadan gibi tanımlar bulunan kutuları kontrol ederek kendisine uygun pozisyonu bulabiliyor.

Me, reviewing a Norwegian sex ed guide to see if it can be a useful resource for clients:



“I’m a fan of that position”



“This one can be hard on the joints.”



“That just seems like a way to trick me into working out.”https://t.co/TE4M5HnuiX — Stefani Goerlich, LMSW-Clinical, LISW, CST ✡️ (@Tzefira_Neviah) June 12, 2021

Herkes için bir şey olması vaadiyle takdim edilen rehber, hamileler, gençler ve yaşlılar için pozisyonların nasıl uyarlanabileceğini de gösteriyor.

Kinda proud of my state sponsored media house NRK for their high quality sex education. Now an illustrated (NSFW i guess) sex guide with filters and explanations. Can we get this translated, @NRKbeta, crowdsourcing like, for easier sharing? https://t.co/X2KbacA6GZ — Hans-Petter Fjeld (@atluxity) June 16, 2021

Toplumsal fayda amaçlayan ve cep telefonuna indirilebilen rehber, yayımlanır yayımlanmaz eleştirilerin hedefi oldu.

NRK Genel Yayın Yönetmeni Reidar Kristiansten, ilk 5 günde rehber ve ilgili gazetecilik faaliyetleri hakkında yaklaşık 100 şikayet aldıklarını açıkladı.

This is a graphic "sex guide" published by NRK (the Norwegian Broadcasting Corporation), the Norwegian government-owned radio and television public broadcasting company, and the largest media organisation in Norway. Pretty bizarre. You are hereby warned: https://t.co/5xYAHLLBGu — Guide to Kulchur (@real_gtk) June 12, 2021

Rehber karşısında toplumun bir kısmının kışkırtılmış hissettiğinden söz eden Kristiansten, "NRK'de böyle görüntülerle karşılaşmanın pek çok kişiye alışılmadık gelmesini anlıyoruz. Kimisi bu tip gazeteciliğin ve seks hakkında yazmanın NRK'nin toplumsal görevinin parçası olmadığına inanıyor. Kimisi baş sayfada görünce nasıl bir haber değeri taşıdığını merak etti. Ama bazıları da görüntüleri mütecaviz buluyor" dedi. Ancak pek çok olumlu tepki de aldıklarını, geri dönüşlerde bir denge sağlandığını da sözlerine ekledi.

Çıplakla ilgili çeşitli tepkiler gelmesine hazırlıklı olduklarını söyleyen Genel Yayın Yönetmeni, bugünün toplumundaki isi soruna, gençlerin seks eğitimlerini pornodan almasına ve yetişkinlerin cinsel yaşamlarındaki tatminsizliğe çare bulmayı amaçladıklarını belirtti.

"Seks rehberi ve bununla ilgili gazetecilik faaliyeti, seksin ne olabileceğine dair daha nüanslı ve çeşitlilik arz eden bir manzara sunarak bu sorunlara karşılık verme girişimidir" diyen Kristiansen, rehberin prodüksiyon standartlarını ziyadesiyle karşıladığına da dikkat çekti.

"Cinsel organları göstermedik, fotoğrafları belli bir mesafeden çektik, pornodan ayırmak için siyah-beyaz yaptık ve fotoğraflardaki çiftlerin gerçek olduğunu göstermeyi başardık" diyen Genel Yayın Yönetmeni, kamera önünde gerçek seks yapılmadığının garantisini de verdi.

Sosyal medyada da rehberi 'garabet' diye niteleyenler, devlet radyo televizyonunu akşam gazetelerinin seviyesine inmekle suçlayanlar kadar olumlu karşılayanlar da oldu.

Bir kullanıcı "Kimin umurunda ve anlamı ne? Sanki yetişkinler için cinsel bilgi kıtlığı varmış gibi" diye alay etti.

Nrk har blitt Cupido. Hvem bryr seg, hva er vitsen? Som om det var mangel på seksualopplysning for voksne. https://t.co/rhSfjAW8eM — Anders Martinsen (@AndersMartinse2) June 13, 2021

Bir başkası "Dar kafalı oyunbozanlar kimin umurunda? Bu seks rehberi bir harika ve bunu yaptığı için NRK'yi övüyorum" dedi.

100 trangsynt surpomper. Ubetydelig. Denne sexguiden var amazing og jeg hyller NRK for at de lager slikt 👌🏻👌🏻 https://t.co/2CL2scZ21Y — Anita Bakk Henriksen I ❤️ 🐘 (@anita_bakk) June 15, 2021

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