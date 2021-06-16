Almanya'da evden çalışma zorunluluğu kaldırılıyor

geçen hafta Kovid-19 salgınındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle 'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürülmesinin ardından kısıtlamalar da gevşetiliyor.

Buna göre, ocak ayında işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkanı sunma zorunluluğu, uzatılmayacak ve bu ay kaldırılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genelkurmay başkanı Helge Braun, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu zorunluluğun uzatılmayacağını ancak vakalardaki oranlara göre tekrar uygulamaya sokulabileceğini söyledi.

Bazı siyasetçiler ise evden çalışmanın uzatılması gerektiği hatta pandemiden sonra da kalıcı hale getirilebileceği görüşünde.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, nisan ayında koronavirüs krizi sona erdiğinde bile çalışanlara evden çalışma hakkı verecek bir yasa üzerinde çalıştığını söylemişti.

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, pandeminin üçüncü dalgasının gerçekleştiği mart ayında Almanya'da çalışanların neredeyse 3'te 1'i en azından haftada birkaç kere evden çalışıyordu ancak bu oran mayıs ayında yüzde 31'e geriledi.

Almanya'da son 24 saatte koronavirüs vakalarının sayısı 1.455 artarak 3.717.625'e yükseldi. Bu rakam, bir hafta önceki artışın yarısından daha az. Ülkede, ölü sayısı ise 137 artarak 90.074'e oldu.