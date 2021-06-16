İtalya'da Sputnik V aşısının ilk test partisinin üretimi başladı

Şirketin Lugano kentindeki merkezinin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk test partisinin fabrikada üretimine başladığı belirtildi.

Şirket yetkilisi, “İç güvenlik ve uygunluk analizine tabi olacak test partisinin üretimine başladık” diyerek, çalışmaların aşının geliştiricileri ile sıkı temas halinde yürütüldüğüne dikkat çekti. Yapılacak iç değerlendirmeden sonra satışa yönelik üretim izninin alınması için yetkili sağlık kurumlarına belgelerin sunulacağı partinin de üretileceğini kaydeden yetkili, somut süreleri vermekte zorlandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) geçen mart ayının sonunda Sputnik V aşısının İtalya’daki Adienne Pharma & Biotech şirketine ait bir fabrikada üretimi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Adienne Pharma & Biotech Başkanı Antonio Francesco Di Naro, Rus basınına yaptığı açıklamada şirket bünyesinde üretilecek olan aşıların, gerekli tüm sertifikasyon prosedürlerinin tamamlanmasının ardından en erken 2021 sonuna kadar piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.6 milyardan fazla olan 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiğine dair bir makale yayımlamıştı.

Daha sonra 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanmasıyla ilgili veri analizine dayanarak, Sputnik V’nin etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

Sputnik V henüz Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onay prosedürünü tamamlamadı. EMA’dan mart başlarında yapılan açıklamada Rus aşısının sıralı ekspertiz prosedürünün başlatıldığı açıklamıştı. Bu yakınlarda ise EMA uzmanlarının aşının Rusya’daki üretim tesislerinin denetimini tamamladıkları ve ek bilgileri bekledikleri bildirilmişti.

İtalya’da üretilen aşılar, o zamana kadar hala onay çıkmayacak olursa aşının kullanımını onaylayan yaklaşık 60 ülkeye satılabilecek.