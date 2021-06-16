Rusya’nın Vilnius Büyükelçiliği temsilcisi, Litvanya Dışişleri’ne çağrıldı

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının Rus savaş uçakları tarafından ihlal edilmesiyle ilgili protesto notasının verilmesi için Rusya’nın Vilnius Büyükelçiliği’nden bir diplomatın bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Litvanya Dışişleri Bakanlığı, hava sahası ihlali nedeniyle protesto notasını sunmak üzere Rusya Büyükelçiliği temsilcisini 16 Haziran’da bakanlığa davet etti. Rusya’nın iki savaş uçağı, 15 Haziran günü yasadışı olarak Baltık Denizi’nde Litvanya hava sahasına girdi. Litvanya, Rusya’nın son olaya açıklık getirmesini ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almasını talep ediyor” ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Su-35 savaş uçağının 15 Haziran günü Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş yaptığını, uçakların güzergah dışına çıkmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının uçuşlarının tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığını defalarca dile getirmişti.