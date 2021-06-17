Almanya'da devlet destekli CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac'ın geliştirdiği koronavirüs aşı adayının etkinlik oranı faz 2b/3 sonuçlarında beklenenden düşük çıktı. Tübingen merkezli şirketten yapılan açıklamada yapılan uluslararası araştırmanın analizlerine göre geliştirilen aşı Kovid-19'a karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip.

DW Türkçe'nin haberine göre CureVac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas yaptığı açıklamada, "Bu orana göre aşı öngörülen istatistiki başarı kriterlerini yerine getirmiyor" dedi. Haas, yapılacak diğer analizlere göre aşının nihai etkinlik oranın değişebileceğini de sözlerine ekledi.

CureVac faz 2b/3 sürecinde Avrupa ve Güney Amerika'dan 10 ülkede 40 bin kişi üzerinde denendi. 132 Kovid-19 vakası incelendi. Bunlar içinde 13 farklı virüs varyantı tespit edildi. Buna göre 13 vakadan sadece birinde Sars-CoV-2 adı verilen koronavirüs tespit edildi.

Haas, "Araştırmamızı 80 vakaya dair analizler tamamlana kadar sürdüreceğiz" dedi.

CureVac'ın aşı adayına dair veriler, aşı onayının verildiği Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) da gönderildi. Şirket aşının onay alması için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) bu yılın ikinci çeyreğinde başvurmayı planlıyordu. Aşının, şirketin son testler için yeterince denek bulması zaman aldığı için geciktiği belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre de Alman hükümeti halihazırda yürütülen aşı kampanyalarında CureVac aşısının kullanılmasını planlamıyor. Mannheimer Morgen gazetesi, Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eyalet başbakanları ile bir hafta önce yaptığı toplantıda, CureVac aşısıyla ilgili olarak 'büyük hayal kırıklığı' ifadesini kullandığını yazdı.

CureVac, yine Almanya merkezli BioNTech şirketi gibi mRNA aşısı geliştiriyor. CureVac daha önce yaptığı açıklamalarda geliştirdiği aşının BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak buzdolaplarında daha düşük derecede muhafaza edileceğini duyurmuştu. AB 405 milyon doz CureVac sipariş etmişti.