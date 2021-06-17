Fransa'da 15 aydır kapalı olan gece kulüpleri tekrar açılıyor

Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılan Fransa'da salgın nedeniyle 15 aydır kapalı olan gece kulüpleri de açılıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen sene mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan gece kulüplerinin temmuzda tekrar açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayın başlarında gece kulüpleriyle ilgili kısıtlama kurallarında güncelleme yapılacağını söylediğini hatırlatan Veran, hükümetin yeniden açılış için güvenlik protokolleri üzerinde çalıştığını ve ayrıntıların gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Fransa Otelcilik Sanayi ve Ticaret Birliği (UMIH) verilerine göre, ülkede 1600 gece kulübünden 100'ü pandemi kısıtlamaları kapsamında kapanmalarının ardından iflas etti.

Fransa ulusal düzeydeki Kovid-19 kısıtlamalarını ilk olarak 19 Mayıs'ta gevşetmeye başlamış, restoran, bar ve kafeler uzun süre aranın ardından tekrar açılmıştı.

Dün ise Başbakan Jean Castex, ülkede salgının hızla gerilediğini belirterek maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 20 Haziran'dan itibaren kalkacağını açıklamıştı.