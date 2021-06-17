Ukrayna parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi

Ukrayna parlamentosu Rada’da, Ulusal Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Konseyi reformu ile ilgili yasa tasarısına öngörülen değişikliklerin görüşüldüğü oturumda kavga çıktı.

Ukrayna parlamentosunda, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partili milletvekili Nikita Poturayev’in, “Muhalefet Platformu’nun kurşuna dizilmesi gerekiyor” sözlerinin ardından milletvekilleri birbirine girdi.

Poturayev, “Burada, yoksulluk çağının ne zaman biteceği soruldu <...> Yoksulluk çağı, ayaklanan halkın, toplam varlığı Ukrayna’nın yıllık bütçesine eşit olan Muhalefet Platformu partisini çıkarıp kurşuna dizdiği zaman bitecek” ifadesini kullandı.

Bu sözler, muhalefet temsilcileri ile Halkın Hizmetkarı partili milletvekilleri arasında kavgaya neden oldu.

Verilen aranın ardından Poturayev özür dileyerek sözlerinin şiddet çağrısı olmadığını ve hiçbir milletvekilinin baskı hakketmediğini söyledi.

Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov, herkesi hoşgörüye ve açıklamalarında ölçülü olmaya çağırdı.

Razumkov, “Sayın mevkiidaşlar, bu salondaki herkese sesleniyorum Gelin ne söylediğimizi ve ne zaman söylediğimizi düşünelim. Bizi seçen insanlar bizi izliyor. İşimize dönüyoruz” ifadesini kullandı.

Muhalefet Platformu partisi, Poturayev’in, İnsani Yardım ve Bilgi Politikası Komitesi Başkanlığı görevinden alınmasını talep etti.