Zelenskiy, Putin’e Rusça seslendi

AFP, Reuters ve AP’den gazetecilere konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, röportaj sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e Rusça seslendi.

Zelenskiy, Putin’e hitaben “Rus tarafının ikili ilişkilerle ilgili milyonlarca farklı sorusu olabilir. Aynı şekilde, bizim de milyonlarca sorumuz olabilir. Ama insanlar savaşı bitirmek, ilişkileri normalleştirmek istediklerinde, ‘O ajandayı bir kenara bırakalım, hadi artık bir araya gelelim, başlayalım’ derler” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna’nın ortak bir tarihe sahip olduğunu ve Rus halkının savaş istemediğine vurgu yapan Zelenskiy, Moskova’yı müzakerelerin başlamasını ‘ertelemekle’ suçlayarak, Putin ile yapılacak görüşmede sadece Donbass'taki ihtilafın ele alınabileceğini ifade etti.

Geçen hafta, Üçlü Temas Grubu'ndaki Ukrayna heyetinin sözcüsü Aleksey Arestoviç, Zelenskiy ve Putin arasındaki olası görüşmenin ciddi bir adım olacağını, stratejik konular olmasa bile, en azından özel sorunların çözümüne katkıda bulunacağını belirtmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, iki ülke devlet başkanlarının buluşacağı yer ile ilgili konunun henüz ele alınmadığı, görüşmenin gündemini belirleyecek temasların sürdüğünü kaydetmişti.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda henüz bir ilerleme olmadığını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görümeye ilişkin temasların sürdüğünü, ancak sürecin kolay yürümediğini belirtmişti.