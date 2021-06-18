Fransa'nın ardından İspanya da maske zorunluluğunu kaldırıyor

Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş devam eden İspanya'da 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olmayacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maske zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, "Bu hafta sonu son kez maske takacağız" açıklaması yaptı.

Sanchez, kabinenin 24 Haziran'da toplanarak maske zorunluluğunun 26 Haziran'dan itibaren kaldırılmasını onaylayacağını söyledi.

Ülkede, 12 Ağustos 2020'de her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 100'ün altına düşmüştü.

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 27.4'ünde (13 milyon 7 bin 371 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 21 milyon 713 bin 840'ı (nüfusun yüzde 45.8'i) buldu.

Fransa'da da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından açık alanlarda maske zorunluluğu, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklanmıştı.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan İsrail'de maske zorunluluğu 15 Haziran'da kaldırılmıştı.

Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Öte yandan, bir diğer Avrupa ülkesi Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandı. Robert-Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede devam eden aşı kampanyasında 41 milyon 662 bin 903 kişiye Kovid-19’un ilk dozu, 24 milyon 657 bin 569 kişiye ikinci dozu uygulandı. Böylelikle halkın yüzde 50,1'ine aşının ilk dozu, 29,6'sına ikinci dozu uygulandı.

Ülkede son 24 saatte 1076 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 720 bin 31'e çıktı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 91 artışla 90 bin 270'e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, 10,3 olarak tespit edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19’un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının Almanya'da da yayıldığına işaret eden etti.