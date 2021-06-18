Merkel: Türkiye ile belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız

Merkel, Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Macron ile 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlamak istediklerini belirtti.

Zirvede dış politika konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğine işaret eden Merkel, hem Macron’un hem de kendisinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

Büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade eden Merkel, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya’nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

'Rusya ile diyalog içinde kalmamız gerekiyor'

Öte yandan Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin tüm zorluklara rağmen Rusya’yla diyalogu sürdürmesi gerektiğini belirterek, “Rusya, bizim için büyük sorun, ama aynı zamanda Avrupa Birliği’nin büyük komşusu. Tüm hibrit tehditleri ortadan kaldırdığımızdan emin olmalıyız. Diğer yandan da AB olarak büyük ilgimiz var. AB içinde güvenlik ve istikrar istiyorsak ne kadar zor olursa olsun Rusya ile diyalog içinde kalmalıyız” ifadesini kullandı.

Cenevre’deki Rusya-ABD Zirvesi’ne değinen Merkel, “ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve onların açık bir diyalog içinde olduklarını görünce aynısı Avrupa olarak yapmamız tamamen doğru olur” dedi.

Merkel, Ukrayna’daki krizin çözümü konusunda, “sadece Minsk Anlaşması’nın milimetre milimetre ilerleme fırsatını verdiğini” kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel'in Türkiye ve Rusya ile ilgili söylediklerine katıldığını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerle ilgili mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini aktardı.

Macron, Rusya'ya karşı AB'nin ortak bir çizgi bulması gerektiğini kaydetti.

İki lider gerçekleştirecekleri görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, AB konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.