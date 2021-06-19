İngiltere'nin 'en uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam, tedaviyi reddettikten sonra öldü

31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentinde St James Hastanesine kaldırılan İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' olan 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla süren hastalıkla savaşın ardından tedavisine son verilmesini istedikten sonra hayatını kaybetti.

İngiltere'nin 'en uzun süredir yatan Kovid-19 hastası' hastanede 14 buçuk yıl süren mücadelenin ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta hastaneye yatırılan Tip II diyabet ve astım hastası olan Kelk, 3 Nisan'da yoğun bakım servisine alındı. O zamandan beri yoğun bakımda kalan hasta adamın ciğerleri ve böbrekleri virüs nedeniyle harap oldu. Öte yandan mide sorunları da baş gösterince, damardan beslenmek zorunda kaldı.

Haber Global'de yer alan habere göre,bu yıl Mart ayında,, yeniden umut verdi. Ancak Mayıs ayında koronavirüs sebebiyle durumu yeniden ağırlaşan Kelk, 3 hafta önce yeniden solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı.

49 yaşındaki Jason Kelk, daha fazla böyle yaşayamayacağını söyleyerek tüm tedaviyi reddetti ve 14 buçuk ay süren koronavirüsle mücadelesinin ardından bu sabah gözlerini hayata yumdu.

Eşi tarafından yapılan açıklamada, "İlaçlar işe yaramıştı ama ruhu kaybolmuştu. Şubat 2020'deki Jason ortadan kaybolmuştu. Sanırım hastalığının başından beri kendimi hazırlıyordum" ifadelerini kullandı.

Eşi Sue Kelk, eşinin en çok mizah anlayışını, yanında olmasını özleyeceğini söyledi.