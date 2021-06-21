Prens Charles'ın 'monarşi planı' belli oldu: Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu asla prens olamayacak

Prens Charles'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten sonra kral olarak tahta geçtiğinde uygulayacağı monarşi planı belli oldu. Charles'ın, sayısı şişirilmiş bir monarşi topluluğuna ödeme yapmak istemediğine inandığı İngiliz halkı için aldığı önlemlerden biri, Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie ile ilgili.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın oğlu Archie, büyükbabası Prens Charles’ın gelecek monarşi planına göre asla prens olamayacak.

NTV'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, annesi Kraliçe Elizabeth’in ardından kral olarak tahta geçecek olan Prens Charles, sayısı şişirilmiş bir monarşi topluluğu için ödeme yapmak istemediğine inandığı İngiliz halkına karşı önemli kraliyet üyelerinin sayısını sınırlamaya kararlı.

Charles, oğluna, iki yaşındaki Archie'nin bir zamanlar doğuştan hakkı olan ‘prens’ unvanını almasını önlemek için önemli belgeleri değiştireceğini söyledi. Archie, şu anda tahtın yedinci varisi konumunda.

Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu. Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.

Kraliyetin bu bakış açısının, Harry ve Buckingham Sarayı arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiği bildirildi.

Prens Charles'ın planına göre, yalnızca tahtın varisleri ve yakın aile üyeleri, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen unvanlar, gelir ve polis desteği alacak.

Prens Charles ve erkek kardeşi Prens Andrew de Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşlerin gelecekte ne kadar güvenlik alacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler.

Meghan ve Harry çiftinin 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet Diana da şu anda tahtın sekizinci varisi konumunda.

Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği ses getiren röportajda, oğlu Archie'nin ten renginin koyu olacağı endişesi nedeniyle ona doğuştan verilmesi gereken 'prens' unvanının verilmediğini söylemiş, kraliyeti ırkçılıkla suçlamıştı.

Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.