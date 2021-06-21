Berlin'de eğlence sektörü çalışanlarından 'Hepimiz aynı bottayız' protestosu

Berlin'de Kovid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları, Landwehrkanal üzerinde bot, tekne, kano ve benzeri araçlarla partili protesto düzenledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları protesto düzenledi.

Landwehrkanal üzerinde bot, tekne, kano ve benzeri araçlarla bir araya gelen göstericiler, eğlence sektöründe uygulanan kısıtlamalara parti havasında düzenledikleri protesto ile tepki gösterdi.

'Hepimiz aynı bottayız' adıyla gerçekleştirilen protestoda, göstericiler eğlence sektörüne daha fazla özgürlük tanınmasını istedi. Yasakların bilimsel bir temeli olmadığını savunan göstericiler, eğlence sektöründeki yasakların bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Berlin’de kısıtlamaların gevşetilmesi ile sadece açık alanlarda en fazla 250 kişinin aşı veya negatif hızlı test şartlarıyla bir araya gelerek dans edebilmesine müsaade edilirken, kapalı alanlardaki danslı eğlenceler ise yasak.