Miçotakis ile Sisi bir araya geldi: Mısır'daki görüşmede Türkiye de gündeme geldi

Yunan Başbakan Miçotakis, Kahire'de Sisi ile bir araya geldi. Ziyarette, Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkiler ele alındı. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değindi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyaret kapsamında gittiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki liderin gündeminde Atina-Kahire ilişkilerinin yanı sıra Türkiye, Kıbrıs ve Libya vardı.

Görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen Sisi ile Miçotakis, iki ülke arasındaki arasında derin dostluk bağlarına vurgu yaptı.

Yunan basınına göre, Miçotakis, "Ortak hedeflerimiz, bölgemizde yeni işbirliklerine imza atmak. Bunun tipik bir örneği ise aramızdaki deniz bölgelerinin kısmi sınırlarının çizilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sisi ile Kıbrıs meselesini de görüştüklerini kaydeden Miçotakis, "BM Sözleşmesi ve Deniz Hukukuna saygı çerçevesinde Mısır ile işbirliği yapıyoruz" dedi. Yunanistan başbakanı, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olamayacağını belirtti.

Miçotakis, Doğu Akdeniz bölgesinin parçalanmadan ziyade işbirliği için bir üs olması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, Libya'ya ilişkin değerlendirmelerine de değinerek, "Libya'daki gelişmeleri de görüştük. Komşu ülkede barış ve düzeni destekliyoruz ve temel ön koşul, tüm yabancı birliklerin ve paralı askerlerin geri çekilmesi ve son olarak seçimlerin yıl sonundan önce yapılmasıdır" diye konuştu.

'Sisi'ye Erdoğan ile görüşmem hakkında bilgi verdim'

Miçotakis, Sisi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair de bilgi verdiğini aktardı:

"Cumhurbaşkanı Sisi'ye Erdoğan ile görüşmem hakkında bilgi verdim. Zıt görüşmelerimiz devam ediyor ancak ticari, çevre ve turizm konularında Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Ekonomi ve iklim değişikliği gibi konularda Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik beklentiler, Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) sınırlandırılması sorunu gibi farklılıklarımızdan kaynaklanan gerilimi azaltabilir"

Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları elektrik bağlantısı anlaşmasına da değindi. Miçotakis, iki ülkenin elektrik ağını birbirine bağlayacak bu adımın Yunanistan ve Mısır halklarının esenliğine hizmet eden bir adım olduğunu söyledi.

'Kıbrıs'ta üçlü işbirliğini güçlendirmeliyiz'

Sisi ise Yunanistan ile ikili ilişkilerin her zaman özel olduğunu ve Yunanistan ile çeşitli alanlarda ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini kaydetti. Sisi, ticaret, yatırım, turizm ve enerji sektörlerinde Mısır-Yunan ilişkilerinin çok daha geliştirilmesini umduğunu ve her iki ülke arasında deniz taşımacılığının yeniden başlatılması konusundaki isteğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki sınırlar konusunda Mısır'ın duruşunun sabit olduğunu vurgulayan Sisi ayrıca, Libya konusunda Yunanistan'a katıldıklarını söyledi.

Sisi, Mısır'ın hala Filistinliler ve İsrailliler arasında bir anlaşmaya varmaları için müzakereleri sürdürme çabalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Sisi ayrıca, Kıbrıs ile üçlü işbirliğini (Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs) güçlendirme konusunda da Miçotakis'le aynı düşündüklerinin altını çizdi.