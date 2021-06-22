Avrupa Merkez Bankası, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 'Parasal Diyalog' oturumunda konuştu.

AB ülkelerinde 100 milyondan fazla kişinin yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) tam olarak aşılandığını belirten Lagarde, salgında durumun iyileşmesi, aşılamalardaki ilerleme ve güven artışı ile ekonomik görünümün daha 'parlak' bir hal aldığını söyledi.

Lagarde, mali ve parasal teşvikler sonucu özellikle hizmet sektöründe güçlü toparlanma beklediklerini, tedarik sorunlarından kaynaklı arz sıkıntısına rağmen imalat sanayinin kuvvetli olduğunu aktararak, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini kaydetti.

Özellikle aşılama oranı yüksek olan gelişmiş ekonomilerin küresel ekonomik aktiviteye hız kattığını ifade eden Lagarde, ABD'deki gibi mali teşvik paketlerinin ekonomik toparlanmayı desteklediğini, bu durumun dış talebi arttırdığını ve Euro Bölgesi ekonomisini de olumlu etkilediğini söyledi.

Lagarde, "Tüketici harcamalarındaki güçlü toparlanma ve yatırımlarla desteklenen ekonomik aktivitenin 2021'in ikinci yarısında güçlü bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz" dedi.