Avrupa Komisyonu Başkanı: Türkiye ile Gümrük Birliği ile sığınmacı anlaşmasının güncellenmesi için görüşmeler yapılacak

AB zirvesi öncesi Merkel'le buluşan Von de Leyen, AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması ile sığınmacı anlaşmasının güncellenmesi için görüşmeler yürütmek gerektiğine vurgu yaptı.

AB heyetinin Ankara ziyaretinde koltuk-gate krizi eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve ardından telefon diplomasisini devam ettiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB zirvesi öncesi Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Aynı zamanda Almanya'nın eski Savunma Bakanı olan Von der Leyen, Berlin'de yaptığı açıklamalarda, AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması ile sığınmacı anlaşmasının güncellenmesi için görüşmeler yürütmek gerektiğine vurgu yaptı.

Hem Gümrük Birliği anlaşmasının hem de 5. yılını dolduran 18 Mart 2016 Mutabakatı’nın güncellenmesinin AB zirvesinin gündeminde yer aldığını aktaran Komisyon Başkanı, "3.7 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı, bazının 10 yıldır bulunduğu Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz önemli" diyerek ekledi:

"Geçmişte olduğu kadar akut insani yardıma ihtiyacımız olmayacak, ancak insanların bir perspektife sahip olması gerekiyor."

Merkel de "AB-Türkiye anlaşmasının önemli olduğuna, daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum" diyerek 'Türkiye'nin bulunduğu taahhütler karşılığında AB'nin desteğini hak ettiğini' dile getirdi.

Şansölye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile müzakere ederek mimarı olduğu 18 Mart Mutabakatı’nın devamı için Türkiye ile köprülerin atılmaması gerektiğinin AB'deki en sıkı savunucusu.