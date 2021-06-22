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    Pedro Sanchez

    Katalan bağımsızlık ilanında rol almış hapisteki 9 siyasetçiye kısmi af çıkaran İspanya Başbakanı: Hadi barışalım

    © REUTERS / ALBERT GEA
    Avrupa
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    AB üyesi İspanya'da sağcı hükümet döneminde Katalonya özerk bölgesinin 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sürecindeki rollerinden ötürü hapse giren 9 Katalan siyasetçiye solcu hükümet döneminde nihayet af çıktı.

    Anketlere göre İspanyollarının çoğunun karşı çıktığı af kararını televizyondan açıklayan Başbakan Pedro Sanchez, hapisteki 9 Katalan siyasetçinin affının şartlı olduğunu, 3-6 yıl içinde ağır suç işlemeleri halinde affın iptal edileceğini ve kamu görevi yasağının devam ettiğini söyledi. 

    Daha önce bu cezaların tam olarak yerine getirilmesini sağlamayı vaat etmiş olan solcu başbakan, bu kez affın Madrid ile İspanya'nın en zengin bölgesi Katalonya arasındaki 'kutuplaştırıcı siyasi ihtilafın çözüm yolunu açmaya yönelik bir iyi niyet jesti olduğunu' dile getirdi.

    Sanchez, "Böylelikle yeni bir diyalog, uzlaşı dönemi açmak ve tüm bölünmelerle ihtilafları kesinkes sona erdirmek istiyoruz" diyerek ekledi:

    "Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini beklemiyoruz. Zaten bu kişiler hiçbir zaman fikirlerinden dolayı hüküm giymediler." 

    2019'da isyan, halkı isyana teşvik ve yasaklanan referandumu organize etme üzerinden kamu fonlarının kötüye kullanımı suçlamalarından 9-13 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan 9'lu içinden 12 yıl hapis cezası alan Raul Romeva, bakanlar kurulunda oy birliğiyle kabul edilen af jestini reddetti.

    Katalonya'daki yeni tek taraflı referandum çalışmalarına koşut, Romeva, 'bölgenin kendi kaderini tayin mücadelesinin devam edeceğini' söyledi.

    Bağımsızlık ilan eden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un Dışişleri Bakanı ve Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi, "9 kişiyi affetmekle yüzlerce ayrılıkçıya uyguladıkları baskıyı örtbas edemezler. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz: Af ve kendi kaderini tayin" diye tweetledi. 

    Katalan siyasetçilerin, İspanyol yargısının verdiği cezanın iptali ve İspanyol devletinin tazminat ödemesi talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtıkları davayı devam ettirecekleri belirtildi.

    1328 gündür tutuklu bulunan 9'lunun hapisten çıkması, af kararının Yüksek Mahkeme tarafından imzalanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gerçekleşecek.

    Ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ve liberal Vatandaşlar partileri, af kararının 'İspanyol demokrasisine ve yasallığına darbe' olduğunu savundu.

    Muhalefet partileri hükümetin af kararının iptali için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini söyledi.

    Yüksek Mahkeme, geçen ay sunduğu tavsiye niteliği taşıyan raporda 'adalet, eşitlik ve kamu yararına aykırı olduğu' gerekçeleriyle af kararına karşı çıkmıştı.

    Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlıları, Sanchez'in kararının yetersiz olduğu gerekçesiyle düzenledikleri protestoda genel af yasası ve önkoşulsuz yeni referandum talep etti.

    "Af kararı bizim de tanıdığımız ilk adım olsa da eksik ve yetersiz. Sorunun bir çözümü değil" diyen Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, 'bağımsızlık sürecine katıldıkları için haklarında soruşturma veya dava açılan 3000 kişiyi de kapsayacak şekilde genel af yasası çıkarılmasını ve 2023 yılından itibaren bölgenin kendi kaderini tayin hakkının verileceği bir bağımsızlık referandumuna yasal zeminin hazırlanmasını' istedi.

    Af çıkarılanlar arasında olan Oriol Junqueras'ın liderliğindeki ayrılıkçı Katalan parti Esquerra Republicana de Catalunya, 2019'daki iki erken seçimden birinci çıktıktan sonra Ocak 2020'de hükümet kurabilen Sanchez'in meclisten güvenoyu almasında ve bütçeyi geçirmesinde anahtar rol oynamıştı.

    Af kararı, İspanyol yargısından kaçarak yurtdışına sürgüne giden Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesini kapsamıyor.

    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), pazartesi günü yaptığı açıklamada, İspanya'dan kaçan Katalan siyasiler hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama taleplerinin düşürülmesi çağrısı yaptı.

     

     

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