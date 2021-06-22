EGM: İtalya ve Hollanda’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde; İtalya’da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda’da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

📌Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde;

👉İtalya’da iki ayrı operasyonda 6️⃣ ton esrar ve 1️⃣ ton 1️⃣2️⃣6️⃣ kilogram kokain,

👉Hollanda’da ise 1️⃣4️⃣5️⃣ kilogram kokain ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/XFes8HOPTg — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) June 22, 2021