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    Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya'daki merkezi hükümete atfen, bazı eylemcilerin ellerinde İspanya, otur ve konuş yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

    İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler: Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz

    © AFP 2021 / LLUIS GENE
    Avrupa
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    İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kararıyla, 1328 gün tutuklu kaldıktan sonra affedilen ayrılıkçı Katalan liderler, "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones,"İspanyol devletinin hükümetinin bugün aldığı karar, verilen hükümlerin adil olmadığının bir kanıtıdır" dedi.

    İspanyol hükümetinin kısmi af kararı sonrasında yarın cezaevinden çıkmaları öngörülen tutuklu 9 Katalan siyasetçi sosyal paylaşım sitelerine gönderdikleri mesajlarda af kararını değerlendirdi.

    Katalan özerk hükümetinin eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn, "1328 gündür cezaevindeyiz. Bir gün bile mücadelemizden ödün vermedik. Baskılara karşı, sürgündekilerin geri dönmesi ve bağımsız Katalonya için mücadelemize devam edeceğiz" mesajı verdi.

    © AP Photo / Emilio Morenatti
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    Aynı dönemde Katalan hükümetinde dışişleri bakanı olan Raul Romeva da "9 kişiyi affetmek, bağımsızlık yanlısı yüzlerce kişiye uygulanan baskıların üzerini örtemez. Boyun eğmeyeceğiz. Genel af ve kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesini kullandı.

    Tutuklu diğer Katalan siyasetçilerden Jordi Turull, "Genel af, kendi geleceğine karar verme hakkı, bağımsızlık, devam edeceğiz." derken Dolors Bassa da "Kısa sürede 9 kişi cezaevinden çıkacak. 3 yıldan uzun bir süre sonra, asla terk edilmemesi gereken siyasete geri dönülüyor. Şimdi sürgündekilerin geri dönmesi, baskıların ve açılan davaların sonlandırılması gerekiyor. Devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

    Diğer yandan Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones de yaptığı açıklamada, "İspanyol devletinin hükümetinin bugün aldığı karar, verilen hükümlerin adil olmadığının bir kanıtıdır" dedi.

    Hükümetin olumlu bir adım attığını ancak bunun sorunun çözümü için yeterli olmadığını savunan Aragones, genel af ve merkezi hükümetle anlaşmalı yasal bir bağımsızlık referandumu taleplerini yineledi.

    Ne olmuştu?

    Pedro Sanchez
    © REUTERS / ALBERT GEA
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    Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı referandum ve Katalan meclisindeki tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu girişimlerinden dolayı 2 Kasım 2017'de tedbiri kararla cezaevine gönderilen, bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden 9 Katalan lider, Yüksek Mahkeme'de yargılanmalarının ardından devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da 9 ila 13 yıl hapis cezaları almıştı.

    İspanyol hükümeti ise bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, hapis cezaları tamamen kaldırılmasına rağmen kamu görevinden men cezaları yürürlükte kalacak şekilde tutuklu Katalan siyasetçilere af kararı çıkarmıştı.

    Söz konusu ayrılıkçı Katalan liderlerin 3 ila 6 yılda ağır suç işlemeleri halinde yararlanacakları affın iptal edileceği de bildirilmişti.

    İspanyol yargısından kaçan ve aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve şu anda Avrupa parlamenteri olan Carles Puigdemont'un da bulunduğu diğer Katalan siyasetçiler ise affın dışında tutulmuştu.

    Af kararının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini beklemiyoruz. Şimdi, siyasetin yeni bir sayfa açma ve asla terk edilmemesi gereken yola girme zamanıdır. Sıfırdan başlayamayız ama yeniden başlayabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

    Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero da "Çıkarılman affın, kısa vadede Katalonya'daki sorunun çözümü olmadığının bilincindeyiz" demişti.

    Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), af kararının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuracağını açıklarken aşırı sağ görüşlü Vox partisi de affı protesto etmek için Barselona'da gösteri düzenledi.

    Etiketler:
    Açıklama, Hükümet, karar, Af, İspanya, Milletvekili, Katalan
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