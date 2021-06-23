AB Komisyonu'ndan Macaristan ve Polonya'ya 'demokratik standartlara uyma' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Macaristan ve Polonya'nın AB'nin demokratik standartlarına uymasını istedi. Bunun olmaması halinde gerekirse 'ellerindeki araçları kullanacaklarını' söyledi.

Jourova, AB Genel İşler Konseyi'nin Lüksemburg'daki toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında, Macaristan'ın geçen hafta kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasaya değinerek, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini, kimseye cinsel eğiliminden dolayı ayrımcılık yapılamayacağını belirtti.

Jourova, "AB Komisyonu, şu anda bunun AB yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor ve değerlendiriyor" dedi.

'Anlamlı bir çaba göremiyoruz'

Macaristan'da birçok alanda demokratik standartlarda gerileme olduğunu söyleyen Jourova, "AB anlaşmalarında belirtilen Avrupa değerlerinde ortak bir zemin bulmak için Macaristan makamlarından anlamlı bir çaba göremiyoruz" ifadesini kullandı.

Polonya'da da hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmelerden de endişe duyduklarını ifade eden Jourova, yargı üzerinde yürütmenin artan etkisini gördüklerini dile getirdi. Jourova, "Diyalog kurmak yerine daha fazla zıtlaşmaya yönelik adıma şahit oluyoruz" diye konuştu.

AB Komisyonunun Polonya ve Macaristan ile zıtlaşma ve anlaşmazlık yerine her zaman diyaloğu ve iş birliğini tercih ettiğini vurgulayan Jourova, "Ancak gerektiği durumda elimizdeki tüm araçları kullanmaya da hazırız" dedi.

AB üyeleri Macaristan ve Polonya, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları nedeniyle son yıllarda Birlik içinde eleştiriliyor.

Son olarak Macaristan'da geçen hafta kabul edilen yasa tartışma konusu olmuştu. Macaristan Ulusal Meclisinden geçen yasaya göre okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı. Yasaya göre ayrıca televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

AB üyesi 13 ülke Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya da Macaristan'daki yasayı kınayan ortak bildiri yayınlamıştı.