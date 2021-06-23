Europol: 2020 yılında 57 terör saldırısı tespit ettik

Europol tarafından Hollanda'nın Lahey kentinde yayınlanan 2020 yılı Avrupa Birliği'ndeki (AB) terörizmle ilgili 64 sayfalık raporda, aralarında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunduğu toplam 6 AB ülkesinde gerçekleşen, engellenen ve amacına ulaşamayan toplam 57 terör saldırısı kaydedildiği belirtildi.
AB üyesi 17 ülkede toplam 449 kişinin terörle bağlantılı suçlardan tutuklandığının yer aldığı raporda, teröristlerin demokratik yapıları baltalamak, korku yaymak ve toplumu kutuplaştırmak için her fırsatı kullandığına vurgu yapıldı. Europol, Kovid-19 salgınının hakim olduğu 2020 yılında teröristlerin, internet üzerinden faaliyetlerinin ve nefret propagandalarının arttığı uyarısında bulundu.
Irkçı saldırı neticesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı da raporda ırkçılık bölümünde yer aldı.
AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle şiddete yönelimin arttığını, terörün yeşermesi için önemli bir zemin oluştuğunu, salgın nedeniyle ekonomik kriz ve bunun oluşturduğu sosyal huzursuzluğun toplumlarda kutuplaşmayı artırdığını, siyasi kutuplaşmayı şiddetlendirdiğini, muhaliflere karşı hoşgörüsüzlüğün ve sosyal medya aracılığıyla radikalleşmenin de arttığı belirtildi.
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