Örümcek Adam kostümüyle Papa'nın konuşmasına katıldı, maske hediye etti

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşmasını Örümcek Adam kostümüyle dinlemeye gelen kişi dikkatleri üzerine çekti.
Papa'nın konuşmasını dinledikten sonra yanına giden Örümcek Adam, kendisi ile tokalaşarak ona çizgi film karakterinin maskesinden hediye etti.
#Entérate | El papa Francisco saludó en el #Vaticano a Spider Man. El pontífice le regaló un rosario y el superhéroe una máscara. Esta y otras noticias aquí: https://t.co/JiuOWtggKj pic.twitter.com/UNx76FpGJQ— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2021
Reuters, kostümün arkasındaki kişinin, kuzey İtalya'dan 27 yaşındaki Mattia Villardita olduğunu yazdı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl Villardita'yı hasta çocuklara yönelik çalışmalarından dolayı ödüllendirmişti.
Villardita'nın bölgedeki hastanelere çizgi film kostümleriyle giderek çocukları eğlendirdiği biliniyor.
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